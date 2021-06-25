إجراءات الحجر الصحي الشامل والموجه

عقدت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الخميس 24 جوان 2021، اجتماعها الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، وبناء على عرض تطور الوضح الصحي من قبل اللجنة العلمية والتداول في مقترحاتهم تم إقرار، علاوة على الإجراءات المعلنة والخاصة بولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة، الإجراءات التالية بداية من يوم السبت 26 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 على الساعة 0.00:

1) مواصلة تطبيق الإجراءات المعتمدة على كامل تراب الجمهورية والمتمثلة في ما يلي:

- منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي

تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام خاصة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة الفضاءات- وتكليف السيدات والسادة الولاة بالإشراف على إبرام ميثاق سلامة مع المنظمات والأطراف المهنية لمعاضدة إجراءات التطبيق والمراقبة

- تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم وخاصة منها النزل وقاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بــ 30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي،

- تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة وأماكن العمل والفضاءات التجارية

2) تكثيف العمليات التحسيسية وحملات التسجيل والتلقيح وملاءمتها مع خصوصيات مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.

3) تكليف الولاة بناء على المعطيات حول تطور الوضع الوبائي بالجهات والمعتمديات التي يتم إعلامهم بها من قبل وزارة الصحة بما يلي:

- عقد اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا لما يلي:

• إقرار الحجر الصحي الشامل وتطويق المنطقة وعزلها بالنسبة للولايات والمعتمديات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى جديدة تفوق 400 لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة، وإن تعذّر ذلك يتم تطويق المنطقة المعنية والمناطق المجاورة لها بالتنسيق بين السلط الجهوية.

• إقرار الحجر الصحي الموجه وتطويق المنطقة وعزلها بالنسبة للولايات والمعتمديات التي تتراوح بها نسبة حدوث حالات عدوى بين 300 و400 لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.

• إقرار الحجر الصحي الموجه بالنسبة للولايات أو المعتمديات التي تتراوح فيها نسبة حدوث حالات عدوى بين 200 و300 لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.

• مواصلة تطبيق كافة الإجراءات العامة والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الأنشطة بالنسبة للولايات او المعتمديات التي لا تتجاوز فيها نسبة حدوث حالات عدوى 200 لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.

1- إجراءات الحجر الصحي الشامل (اكثر من 400 حالة):

• منع التنقل من وإلى الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الشامل

• منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

 غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.

• منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.

• تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان2021.

• استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية

• استثناء الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.

ويتم إعلام مصالح رئاسة الحكومة بالقرار الجهوي قبل نشره للعموم. وتنطبق الإجراءات الردعية لكل مخالف لإجراءات الحجر الصحي الشامل ويتم التتبع وفقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2020 وبقية المقتضيات الزجرية الجاري بها العمل.

2- إجراءات الحجر الصحي الموجه وعزل المناطق (بين 300 و400 حالة):

• تطويق الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الموجه وإن تعذّر ذلك يتم تطويق المنطقة المعنية والمناطق المجاورة لها بالتنسيق بين السلط الجهوية،

• منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي،

• رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء،

• منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.

3- إجراءات الحجر الصحي الموجه (بين 200 و300 حالة):

• منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي،

• رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء،

• منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة ومنع ارتياد دور العبادة.

• دعوة كل قطاع لتحديد الإجراءات الخصوصية والحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها وتفعيل آليات المراقبة.

4- تطبيق الإجراءات العامة في بقية الحالات (أقل من 200 حالة)

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