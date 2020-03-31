إجراءات لتمكين المواطنين بالأرياف من قضاء حاجياتهم وتسهيل توزيع البضائع

أعلنت وزارة النقل في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنّه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل وبهدف تمكين المواطنين بالمناطق الريفية من قضاء حاجياتهم الأساسية بالإضافة إلى ضمان تسهيل نقل البضائع على كامل تراب الجمهورية، تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات.

وفيما يلي الإجراءات التي تم اتخاذها:

– يرخص لأصحاب سيارات النقل الريفي التي تستغل خطوط داخل حدود الولاية مباشرة نشاطها ولا يمكن حمل أكثر من أربع أشخاص دون احتساب السائق وتوظف زيادة بـ 50 % على التعريفة المطبقة حاليا.

– يرخص لأصحاب سيارات التاكسي الفردي التي تعمل خارج تونس الكبرى تعاطي نشاطها على كامل الولاية مرجع النظر ولا يمكن حمل أكثر من شخص واحد دون احتساب السائق وتطبق التعريفة الحالية.

– يرخص نقل البضائع على مدار الساعة وبكامل تراب الجمهورية.

– يجب أن تكون البضاعة المنقولة مصحوبة بفاتورة أو بوصل تسليم وتستثنى من ذلك المنتوجات التابعة للفلاحين والبحارة والحرفيين.

– يجب أن يكون بحوزة كل سائق عربة نقل بضائع ترخيص أو إذن بمهمة معد وممضى من طرف صاحب العربة ينص بالخصوص على ما يلي:

اسم ولقب السائق

رقم بطاقة تعريفه

رقم تسجيل العربة

طبيعة المهمة

مكان انطلاق ووصول العربة

المسلك المتخذ

– يجب أن تكون كل عربة نقل بضائع محملة مصحوبة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالجولان والاستغلال بترخيص ممضى من صاحب العربة أو المؤسسة التي تملكها ينص خاصة على ما يلي:

مرسل البضاعة

الشخص المعني بتسلم البضاعة

مكان تحميل وتفريغ البضاعة المنقولة

المسلك المتبع

– فيما يتعلق بإيداع ورفع البضائع بالموانئ البحرية التجارية يتم العمل بما يلي:

الترخيص بالجولان على مدار الساعة للشاحنات المتجهة نحو الموانئ التجارية أو الخارجة منها لرفع أو إيداع البضائع العامة أو الحاويات أو المجرورات على أن يكون السائق مصحوبا بترخيص من صاحب الشركة أو المؤسسة التي تملك الشاحنة ينص خاصة على اسم السائق ورقم بطاقة التعريف والرقم المنجمي للشاحنة والوجهة المقصودة والمسلك ونسخة من وثيقة إيداع البضاعة بالرصيف (Bon de mise à quai) أو وثيقة رفع البضاعة من الميناء (Bon à délivrer) مسلمة من الوكيل البحري.

الترخيص بالجولان على مدار الساعة للشاحنات المتجهة نحو الموانئ التجارية لرفع أو إيداع بضائع الصب (مثل الحبوب والأعلاف والرمل والفسفاط والزيوت…) على أن يكون السائق مصحوبا بترخيص من صاحب الشركة أو المؤسسة التي تملك الشاحنة ينص خاصة على اسم السائق ورقم بطاقة التعريف والرقم المنجمي للشاحنة والوجهة المقصودة والمسلك ونسخة من وثيقة إيداع أو رفع البضاعة تنص على صاحب البضاعة والميناء واسم السفينة.

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