إجراءات لمكافحة كورونا: حجر صحي شامل وتعليق الدروس ورفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم

أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات الجديدة للحدّ من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.

وتتمثل القرارات في:

-إقرار الحجر الصحي الشامل ابتداءً من يوم الخميس حتى يوم الأحد 17 جانفي 2021

-إقرار حظر الجولان خلال فترة الحجر الصحي الشامل ابتداء من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

- تعليق كافة الدروس (الابتدائي والأساسي والثانوي) ومراكز التكوين العام والخاص انطلاقا من يوم الأربعاء بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي الجاري.

- رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمطاعم والكراسي ابتداء من يوم الاثنين المقبل

-إقرار نظام العمل بالتداول بالقطاع العمومي ودعوة المؤسسات الخاصة لاعتماد العمل عن بعد

-تعليق كافة التظاهرات بكافة جهات الجمهورية من 14 إلى 24 جانفي 2021.

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