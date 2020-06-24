إجراء إستثنائي لتسهيل نقل الطماطم

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه وفي اطار تسهيل عمليات نقل مادة الطماطم، تقرر بصفة استثنائية، الترخيص باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص، للقيام بنقل مادة الطماطم لحساب الغير وذلك بين مواطن الانتاج ومراكز التجميع او الخزن او التكييف او معامل التحويل او موانئ التصدير خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين يوم 23 جوان 2020 الى يوم 31 اوت 2020 .

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