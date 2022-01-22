إجراء تحاليل مخبرية لـ 7 تلاميذ تعرضوا للحقن من طرف غرباء

أكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم السبت، تعرّض 7 أطفال تتراوح سنهم بين 8 و 11 سنة، بعدد من المدارس الابتدائية بـ 5 ولايات، إلى الحقن من قبل أشخاص غرباء عن المحيط المدرسي، ولا يمكن التثبت من مدى تأثير هذا الانتهاك على صحتهم قبل صدور نتائج التحاليل بالمخابر المركزية.

وكشف حمادي بأنه تم رفع تحاليل مخبرية من الأطفال الذين تعرضوا للحقن بولايات توزر وقفصة وتونس وسوسة والمهدية، والبالغ عددهم 6 تلميذات وتلميذ واحد، وتوجيهها الى المخابر المركزية من أجل التأكد من سلامتهم.

وأكد المتحدث بأن الوضع الصحي لهؤلاء التلاميذ الذين تعرضوا للحقن، مستقر، وأنه لا يمكن التثبت من مدى تأثير هذا الانتهاك على صحتهم قبل صدور نتائج التحاليل بالمخابر المركزية.

وبين أن استقرار الوضع الصحي للأطفال ضحايا الحقن لا يعطي صورة نهائية عن حالاتهم قبل صدور التحاليل المركزية.

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