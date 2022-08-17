إجراء حركة في سلك منسقي الادارات الفرعية للانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، اليوم الاربعاء 17 أوت 2022، عن إجراء حركة في سلك منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات.

وفيما يلي القائمة:

1-رضا القيزاني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس1

2-زياد العتري: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس2

3-أميرة الجبالي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات ببن عروس

4-حسني السحباني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة

5-جمال الجربوعي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة

6-عهد الحاج عمر: مكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة

7-ابتسام التركي: مكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للانتخابات ببنزرت

8-لسعد الفرجاني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بنابل 1

9-شيراز العرفاوي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بنابل 2

10-وليد الستي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بزغوان

11- مريم بن جيمة: مكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان

12- سوار نصير: مكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين

13- بسام حلاوة: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة

14- عفاف جغام: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير

15-نجيب بن مفتاح: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2

16-الطاهر العويني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمدنين

17- على زهلول: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين.

كما قرّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر وفق بلاغ صادر اليوم، تكليف طارق السعدي، بخطة مدير ديوان مجلس الهيئة وذلك بداية من يوم 27 جويلية 2022.

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