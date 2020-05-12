إجلاء التونسيين العالقين بالخارج محور لقاء الرئيس بوزير الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بإجلاء التونسيين العالقين خارج حدود الوطن، وقد أكد رئيس الدولة على وجوب تكثيف الجهود لإجلاء كل التونسيين من مختلف مناطق العالم.

كما تناول اللقاء المسار المتعلق بالمشروع الذي تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن ومازالت المفاوضات جارية بشأنه، علما أنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم عرض مشروع قرار يتعلق بالصحة أمام مجلس الأمن الدولي.

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