إجلاء متساكني ملولة عبر البحر وتواصل عمليات الاطفاء بعد إتساع رقعة النيران

اخر تحديث : 24/07/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حريق ملولة

أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة اليوم الاثنين، أن رقعة النيران بملولة طبرقة اتّسعت بصفة كبيرة جدا بسبب الرياح القوية جدا .
وأكد المصدر ذاته، أنه تم إجلاء متساكني ملولة بالكامل عبر البحر بواسطة الزوارق التابعة للحرس البحري وقوارب تابعة للخواص.
وشددت الإدارة الجهوية لحماية المدنية على أن عمليات الاطفاء جارية لمنع تسرب النار إلى المنازل رغم اتساعها مع قوة الرياح.


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