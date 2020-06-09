إجلاء 67 تونسيّا من المقيمين بكلّ من الكونغو وإفريقيا الوسطى

تمّ اليوم الثلاثاء، بالتّعاون مع شركة الخطوط التّونسية، تأمين إجلاء 67 مواطنا تونسيّا من المقيمين بكلّ من جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة (51 مسافرا) وجمهوريّة إفريقيا الوسطى (16 مسافرا) و4 من جمهوريّة الكونغو (برازافيل وبوانت نوار) عبر الرحلة TU401.

وقد أقلعت الطّائرة في اتّجاه تونس على مرحلتين، كانت الأولى من مطار كينشاسا على السّاعة منتصف النّهار والنّصف والثّانيّة من مطار بانغي على السّاعة الثّالثة والرّبع بعد الزّوال.

وقد سخّرت السّفارة كافّة إطاراتها لتسهيل الرّحلة، سواء كان ذلك بجمهوريّة الكونغو، حيث قام حمدي الذوادي، القنصل الشّرفي لتونس هناك بجميع إجراءات تنقّل التّونسيّين من بوانت نوار وحتّى خروجهم في الصّباح الباكر من الميناء النّهري ببرازافيل أو بكينشاسا من خلال استقبال مواطنينا القادمين من برازافيل وبوانت نوار وتأمين نقلهم إلى مطار نجيلي الدّولي أين واكبوا عملية تسجيل جميع المسافرين.

هذا وسيتمّ نقل العائدين إلى أرض الوطن إلى مختلف النّزل الّتي تمّ اختيارها مسبقا من قبلهم لقضاء فترة الحجر الصحي الاجباري.

كما أمّنت السفارة عبر الرّحلة ذاتها، إجلاء 14 من الرّعايا الكونغوليّين و3 مواطنات من جمهوريّة إفريقيا الوسطى كانوا عالقين ببلادنا منذ فترة طويلة.

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