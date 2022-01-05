إحالة الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية: حركة تحيا تونس توضّح

أصدرت حركة تحيا تونس اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا على إثر ما ذكرته جريدة الشروق بتاريخ 5 جانفي 2022 حول إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الاشهار السياسي بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019.

وكشفت اللجنة القانونية للحزب بأنه على افتراض مصداقية الخبر المذكور أعلاه و في انتظار اتصالها بما يفيد ذلك فإن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.

كما شددت اللجنة القانونية على أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو « اللوبيينغ » بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.

ودعت اللجنة وسائل الاعلام إلى توضيح احداثيات الخبر المذكور حتى لا يتحول لوسيلة للتشويه السياسي واستهداف الشخصيات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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