إحالة العياشي الهمامي على التحقيق بتهمة التشهير ونشر إشاعات كاذبة

أعلن العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة الـ57 المعفيين في تصريح له اليوم الاثنين، أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة « نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير ».

وقال العياشي الهمامي إنّ الفصل 24 من المرسوم 54، ينصّ على عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات وخطيّة بـ50 ألف دينار، تكون مضاعفة في حال إذا كان الشخص المقصود موظّف أو شبه موظّف.

وأوضح منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، أنه أحيل على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنه تحدّث خلال الأسبوع الماضي بإذاعة شمس أف أم، عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم « ظُلموا » من قبل وزيرة العدل، التي قال إنها ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة.

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