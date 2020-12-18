إحالة خرق جسيم بإذاعة القرآن الكريم على النيابة العمومية

قرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 إحالة خرق جسيم مسجل في إذاعة القرآن الكريم غير الحاصلة على إجازة على أنظار النيابة العمومية، على معنى أحكام الفصل 46 من الدستور التونسي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشارت الهايكا إلى أنه تمّ معاينة خرق جسيم في برنامج تم بثّه على إذاعة القرآن الكريم بتاريخ 16 ديسمبر 2020، والذي تمثّل في خطاب نمطي تمييزي يقوم على إهانة كرامة المرأة من خلال تشييئها وتمثيل رحمها « بالمصنع » ما يمثل انتهاكا صارخا لكرامة الانسان والنيل من الذات الانسانية.

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