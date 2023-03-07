إحالة سهام بن سدرين على القطب المالي ومنعها من السفر

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أنه تم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس 2 مارس 2023 لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر، في قضية « تزوير محضر » لهيئة الحقيقة والكرامة.

ووفقا لما نشرته بن سدرين، فقد وُجهت لها تهمة « الحصول على فوائد غير مبررة » و « إلحاق الضرر بالدولة » و « التزوير ».

وأكدت بن سدرين أن عددا من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وبعض الموظفين تم استجوابهم بالعوينة في الأيام الأخيرة لساعات طويلة حول القضية نفسها.

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