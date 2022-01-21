إحالة عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري

أعلن النائب المجمد بمجلس الشعب سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أعلم الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح تحقيق جزائي ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني على خلفية دعواته لقوات الأمن الداخلي لعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون ، وفق نص التدوينة.

وللتذكير فقد أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في نقطة إعلامية عقدها مؤخرا، أنّ حقوقيا قام بتحريض الأمنيين على العصيان، متعهدا بمحاسبته بمقتضى المجلة العسكرية، في إشارة لعبد الرزاق الكيلاني.

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