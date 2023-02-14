إحالة قضاة على عدم المباشرة وإلحاق آخرين بالقضاء العسكري

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، أمر عدد 115 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 ، أُحيل بموجبه أبو لبابة عثماني، قاضي من الرتبة الثالثة، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 1 سبتمبر .2022

كما تم بمقتضى أمر عدد 116 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023، إحالة علي منصري، قاضي من الرتبة الثانية، على عدم المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 1 نوفمبر 2022 .

وتقرر بمقتضى أمر عدد 117 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 إحالة إشراق بن الزين، قاضي من الرتبة الأولى، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 3 ماي 2022.

كما ورد بالعدد نفسه من الرائد الرسمي، أمر عدد 132 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 تلحق بموجبه صارة مشرقي، قاضي من الرتبة الأولى، بوزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2023 .

وسيتم بمقتضى أمر عدد 133 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 ، إلحاق حنان حويذق، قاضي من الرتبة الأولى، بوزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2023.

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