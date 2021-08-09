إحالة ملف تقصي في شبهات فساد بمؤسسة إعلامية خاصة على القضاء

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وزير الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ملف التقصي في شبهات فساد تتعلق بمؤسسة إعلامية خاصة .

وكشفت الهيئة بأن منطلق البحث في الملف، كان بمقتضى إحالة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتعلق موضوعها بشبهة بعث وممارسة مؤسسة إعلامية خاصة للنشاط دون رخصة استغلال وخالفة واجب الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر ورصد تمويلات مجهولة المصدر لفائدة المؤسسة.

وقد اتضح من خلال الأعمال المنجزة وفحص الوثائق المظروفة والثقاطعات التي قامت بها، وجود قرائن متاظفرة تتعلق خاصة بالشبهات التالية:

1- شبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل

2- شبهة انعدام الشفافية في معاملات المؤسسة وإدارة أموالها ومسالك تمويلها ومصادرها، حيث اتضح من خلال العمليات المسجلة على حساب الشركة وجود عدد من المبالغ المهمة التي تم تنزيلها نقدا الأمر الذي يتعذر معه معرفة مصدرها.

كما تبين وجود عمليات إيداع نقدي متتالية ومتواترة لمبالغ مالية هامة ثم إعادة سحبها في فترة قصيرة.

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