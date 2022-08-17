إحباط تهريب 14.45 كلغ من الكوكايين المخدر بميناء جرجيس

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها، عن وجود عمل استعلامي لمصالح الإدارة العامة للديوانة مفاده اعتزام أحد الأشخاص إدخال كمية من المواد المخدرة عبر أحد الموانئ التونسية، فتم تكليف فريق عمل تابع لمختلف مصالح المراقبة الديوانية للقيام بمتابعة المعلومة.

وبوصول السيارة المشبوهة إلى ميناء جرجيس قادمة من ميناء مرسيليا والتي تحمل ترقيما أجنبيا ويقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج واخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخلها على 14 صفيحة تزن إجمالا 14450 غراما من مادة الكوكايين المخدرة مخفية بإحكام تحت محول السرعة.

وبالتحري مع المشتبه به أفاد بأنه سيقوم بتسليم السيارة إلى أحد الأشخاص المقيمين بأحد مدن الجنوب ليتم إثر القيام بالتحريات الأولية ضبط هويته.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

كلمات البحث :الكوكايين;تهريب;ميناء جرجيس