إحباط تهريب 17 ألف علبة دواء لأمراض مزمنة إلى ليبيا

أصدرت الديوانة التونسية اليوم السبت، بلاغا في إطار التصدي لعمليات التهريب بالمناطق الحدودية الجنوبية، و بناء على استغلال معلومة مفادها رصد شاحنة محملة ببضاعة متجهة إلى الحدود الليبية عبر المسالك الصحراوية إنطلاقا من جهة بن قردان و مرورا بجهة الظاهر الصحراوية من ولاية تطاوين.

وأكدت الديوانة أن فرقة الحرس الديواني بالصمار تمكنت اليوم وفي حدود الساعة الواحدة صباحا إثر نصب كمين بجهة الغرياني بصحراء تطاوين من حجز شاحنة رباعية الدفع محملة بكمية هامة من الأدوية مختلفة الأنواع، و على إثر اخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق بمقر الفرقة تبين ان البضاعة المهربة متمثلة في 17 ألف علبة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مستوردة من الخارج بلغت قيمتها حوالي 150 ألف دينار.

هذا وما تزال التحريات متواصلة قصد تحديد مصدر هذه الادوية المهربة.

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