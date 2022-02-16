إحباط تهريب 420 طائرا من نوع «الحسون» المُهدد بالانقراض

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب من إحباط محاولة تهريب 420 طائرا من نوع « الحسون » وهو من بين الطيور المهددة بالانقراض في الغابات التونسية.

وقد تم ضبط هذه الطيور مخفية داخل أقفاص خشبية على متن سيارة قادمة من إحدى مدن الجنوب التونسي، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم تأمين الطيور المحجوزة لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة .

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