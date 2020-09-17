إحباط عملية ثانية لتهريب هيروين بمطار قرطاج

أًصدرت الديوانة التونسية ليوم الخميس، بلاغا على إثر العملية الناجحة التي تمكنت خلالها مصالح الديوانة بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج خلال الأسبوع المنقضي من حجز 331 غرام من مخدر الهيروين كانت مخفية داخل طرد يحتوي على نعال موردة من الخارج، وضبط طرفين مورطين في هذه القضية.

وأكدت الديوانة أن مصالحها تمكنت بالمحطة الجوية للبضائع نفسها من إحباط عملية ثانية مماثلة للأولى من حيث طبيعة الطرد المرسل ومحتواه حيث تم حجز 335غرام من مخدر الهيروين مخفية أسفل مجموعة من النعال موجهة إلى شخص بتونس وحيث تم التنسيق في الابان مع المصالح الأمنية المختصة التي تمكنت من كشف عناصر الشبكة المتورطة في هذه القضية وإحالتهم على العدالة.

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