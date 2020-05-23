إحباط عمليتي تهريب عبر الحدود الصحراوية

تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة أمس الخميس 21 ماي 2020، إثر رصد تحركات مشبوهة داخل المنطقة العازلة من العثور على 9500 علبة سجائر فاخرة بما قيمته 57 ألف دينار فيما تحصن المهربون بالفرار داخل التراب الليبي.

وتمّ في نفس اليوم رصد سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي بصدد دخول التراب الوطني، وتم توجيه تشكيلات عسكرية وبعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية تم توقيف السيارتين وبتفتيشهما عُثر على 5000 علبة سجائر و225 كلغ من مادة المعسل و80 قطعة غيار سيارات بقيمة جملية تفوق 100 ألف دينار، بالإضافة إلى توقيف شخصين من جنسيات مغاربية.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أنه تم تسليم الشخصين الموقوفين وكذلك المحجوز إلى مركز الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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