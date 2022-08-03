إحباط محاولة تهريب مبالغ من العملة بقيمة تناهز 136ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأريانة من حجز مبالغ من العملة التونسية والأجنبية (دينار تونسي وأورو ودولار) مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي حيث بإخضاع السيارة إلى التفتيش من قبل أعوان الديوانة تم العثور داخلها على ما يعادل 92ألف دينار تونسي لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها ونقلها.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بنابل من حجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية قدر بما يناهز 44 ألف دينار مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي لا يملك في شأنها صاحبها أية وثائق قانونية تثبت شرعية مسكها.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضري حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمبالغ المالية المحجوزة بـ136ألف دينار.

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