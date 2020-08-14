إحباط محاولة تهريب 150 إطلاقة نارية بمطار قرطاج

تمكنت فرقة تفتيش للمسافرين بمطار تونس قرطاج أمس الخميس 13 أوت 2020، من إحباط محاولة تهريب 150 إطلاقة نارية مخفية بإحكام داخل جهاز استقبال رقمي و ذلك على إثر إخضاع أمتعة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من إحدى الدول الأوروبية إلى التفتيش الدقيق.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم رفع مخالفة لمحاولة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة تحجيرا باتا وإحالة المشتبه به والمحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة بمطار تونس قرطاج لمواصلة الأبحاث.

كلمات البحث :إطلاقة نارية;محاولة تهريب;مطار قرطاج