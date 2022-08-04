إحباط محاولتيْ تهريب مواد مخدرة وحشيش وأقراص مخدرة نوع subutex

تمكنت مصالح الديوانة بالميناء من ضبط 4 صفائح وقطع من القنب الهندي تزن إجمالا 400 غراما إضافة إلى آلة لرحي مادة الحشيش مخفية بإحكام داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج، وذلك في إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي الشمالي.

وفي عملية ثانية بالميناء نفسه، تمكّن أعوان الديوانة من ضبط 102 علبة دواء مخدر نوع « subutex » تحتوي على 714 حبة مخفية بإحكام على متن شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة الإيطالي.

وتم تحرير محضري حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة القضيتين إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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