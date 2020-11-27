إحباط محاولتي تهريب 1045 غرام من الكوكايين و25 ألف حبة اكستازي

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الخميس 26 نوفمبر 2020، من إحباط محاولة تهريب صفيحتين من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 1045 غراما مخفية بإحكام داخل جسم مسافر من أصول إفريقية قادم من باريس .

وقد تمت إحالة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 25 ألف حبة اكستازي مخفية داخل 4 مقاعد تحتوي على 20 كيسا بداخلها كمية المخدرات المذكورة محملة على متن شاحنة قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج.

وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

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