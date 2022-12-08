إحباط مخطط إرهابي بصفاقس: التفاصيل

اكّد الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس في عملية إستباقية.

وأبرز المتحدث بأن المتورط هو عنصر تكفيري سبق له أن قضّى عقوبة سجنية من أجل التورط في قضية عدلية ذات صيغة إرهابية.

وبين أن هذا العنصر له علاقة بأطراف إرهابية في بؤر التوتر ودائما يكون متسلحا بسكين وكان ينوي تكوين خلايا إرهابية لتسهيل « حرقة » عناصر تكفيرية.

وأوضح الجبابلي بأن وحدات الحرس ووحدات مكافحة الإرهاب بصدد تفكيك العديد من الخلايا، مؤكدا أنه تم إحالة هذا العنصر على أنظار النيابة العمومية وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده.

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