إحباط مخطط إرهابي لتكفيري يهدف لنشر فيروس كورونا بين الأمنيين

أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني تمكنت من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية اصيلة ولاية قبلي ومسرح حديثا من السجن بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة ارهابية.

وبين الجبابلي بأن هذا العنصر الإرهابي استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس الكورونا والخاضعين للمراقبة الإدارية قصد تحريضهم على تعمد العطس و الكحة و نشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية بمناسبة إجراءات المراقبة الإدارية وذلك بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى.

وتم، بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقبلي، سماع أحد العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات و عجزه عن القيام بذلك باعتبار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالوحدة الامنية للحيلولة دون دخوله المقر.

كلمات البحث :أمنيين;تكفيري;كورونا;مخطط إرهابي