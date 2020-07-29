إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بالحمامات: الداخلية تُوضّح

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، بلاغا تبعا لما يتم تداوله على بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية بخصوص إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات.

وبينت الوزارة بأن الموضوع لا يتعلق باحباط مخطط إرهابي وإنما يتمثل في رصد تدوينة تتضمن تهديدا لمطعم في إطار تعليق على فيديو يصور منع امرأتين من دخوله، ليتم على اثر ذلك تحديد هوية صاحب التدوينة والذي بالاطلاع على حسابه الإلكتروني، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تبين وانه يتبنى فكرا جهاديا.

وبمزيد تعميق التحريات ثبت ارتباطه بالعديد من العناصر المشبوه فيها في مجال التطرف الديني والذين تم ضبطهم.

وأذنت النيابة العمومية بالإطلاع على كامل الحيثيات بالاحتفاظ بالمضنون فيهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

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