إحباط مخطّط إرهابي بإحدى ولايات الجنوب

تمكّنت مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بالتّنسيق مع الإدارتين المركزيّتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامّة، بعد عمليّة نوعيّة استباقيّة من احباط مخطّط إرهابي من خلال الكشف عن عنصر تكفيري عمليّاتي (غير مكشوف أمنيّا) تابع لما يسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن الموقوف كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة « عبوة ناسفة » (تمّ حجز المستلزمات الأوّليّة لإعدادها)، غير أنّه تمّ إيقافه في الوقت المناسب، بعد نصب كمين محكم له بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما حال دون تنفيذ مخطّطاته الإرهابيّة.

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