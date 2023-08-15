إحباط 18 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ نحو 630 شخصا في ليلة واحدة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا (قرابة 550 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين).

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني من إلقاء القبض على قرابة 20 شخصا من منظمين ووسطاء عمليات الإجتياز مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومورطين في عمليات « إجتياز ناجم عنه الموت » كما تم حجز 50 مركب بحري، سيارات، دراجات نارية ومبلغا ماليا قدر بحوالي 650 ألف دينار.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية.

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