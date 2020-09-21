إحباط 19 هجرة غير شرعية والقبض على 246 مجتازا

تمكنت وحدات الحرس البحري بمختلف الأقاليم البحرية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 سبتمبر 2020، من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 246 مجتازا (29 من جنسيات أجنبية مختلفة و217 من الجنسية التونسية).
وتبين بالتحري مع الموقوفين أن 03 منهم محل مناشير تفتيش من أجل تورطهم في قضايا حق عام وصادر في شأن أحدهم حكما يقضي بسجنه لمدة 04 سنوات.
وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
كلمات البحث :إحباط;القبض;هجرة غير شرعية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.