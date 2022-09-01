إحباط 24 عملية هجرة غير نظامية وانقاذ 362 شخصا الليلة الماضية

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 أوت و 01 سبتمبر 2022 ، وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط ، الساحل و الجنوب من إحباط 24 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.
وفيما يلي تفاصيل العمليات التي تم إحباطها:
-إقليم الحرس البحري بالوسط : إحباط عدد 06 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 78 نفرا تونسيا و 73 من جنسيات إفريقية مختلفة كما تم حجز مركب بحري و مبلغا ماليا من العملة الأجنبية و التونسية .
-إقليم الحرس البحري بالساحل : إحباط 06 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 41 مجتازا تونسيا و 07 أنفار من جنسيات إفريقية مختلفة و تم حجز 06 مراكب بحرية .
-إقليم الحرس البحري بالجنوب: إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 158 نفرا تونسيا و و05 مجتازين من جنسيات إفريقية مختلفة كما تم حجز 12 مركبا بحريا و 16 محركا .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
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