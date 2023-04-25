إحباط 51 عملية إجتياز ونجدة وإنقاذ 1242 مجتازا وانتشال 58 جثة

تمكنت وحدات المناطق البحرية بالوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية) يوم 23 أفريل 2023، من إحباط 39 عملية إجتياز و نجدة و إنقاذ 773 مجتازا مع انتشال 30 جثة، وبتاريخ 24 أفريل تمكنت من اعتراض 12 عملية ونجدة وإنقاذ 469 مجتازا مع انتشال 28 جثة.

وأبرز المتحدث أنه من بين المجتازين 1207 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وبعض العرب الأجانب والبقية من جنسية تونسية مع إحالة الجثث على ذمة الطب الشرعي.

و في سياق متصل، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير الليلة الفارطة من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل البقالطة وضبط 19 تونسي من بينهم عائلة متكونة من 5 أنفار.

وهذا وقد تم حجز مراكب وزوارق بحرية و عجلات مطاطية وكمية من البنزين .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضايا عدلية في مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة وباتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين بين إحتفاظ وتقديم وسراح.

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