إحداث أقطاب وأقسام ووحدات إستشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

صدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا، قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات إستشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

وينص القرار على إحداث أقسام إستشفائية مختصة وأقسام ووحدات طبية مشتركة بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على النحو التالي:

1- الأقسام الإستشفائية:

أ- أقسام الجراحة والاختصاصات الجراحيّة:

- قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،

- قسم جراحة القلب والصدر،

- قسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،

- قسم جراحة العظام والكلوميات،

- قسم جراحة المسالك البولية،

- قسم جراحة الأعصاب،

- قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،

- قسم أمراض العيون،

- قسم أمراض النساء والتوليد،

- قسم كشف العقم والمساعدة الطبية على الإنجاب،

- قسم طب وجراحة الأسنان،

- قسم جراحة الرأب والترميم والتجميل،

- قسم المركز الرئيسي للجراحة،

- قسم التخدير،

- قسم الإنعاش،

- قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء.

ب- أقسام الاختصاصات الطبية:

- قسم الطب الباطني،

- قسم طب المفاصل والعظام،

- قسم الأمراض الجرثومية،

- قسم أمراض الكلى،

- قسم أمراض القلب،

- قسم أمراض المعدة والأمعاء،

- قسم أمراض الرئة والحساسية،

- قسم الغدد الصماء والتغذية،

- قسم أمراض الأعصاب،

- قسم الطب النفساني،

- قسم الطب النفساني للأطفال،

- قسم الأمراض الجلديّة،

- قسم طب الأطفال،

- قسم طب الولدان،

- قسم أمراض الدم،

- قسم أمراض السرطان.

2- الأقسام والوحدات الطبية المشتركة:

أ- الأقسام الطبية المشتركة:

- قسم التصوير الطبي والتدخلي،

- قسم الطب النووي،

- قسم المعالجة بالأشعة،

- قسم الطب الاستعجالي،

- قسم الطبّ الفيزيائي والتأهيل الوظيفي،

- قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط،

- قسم حفظ الصحة الاستشفائية وحماية المحيط،

- قسم طب الشغل والسّلامة المهنيّة،

- قسم الطب الشرعي،

- قسم العيادات الخارجية.

ب- أقسام اختصاصات البيولوجيا والصيدلة:

- قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية،

- قسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،

- قسم مخبر علم البكتريات،

- قسم مخبر علم الفيروسات،

- قسم مخبر تحاليل أمراض الدّم،

- قسم مخبر تحاليل علم الحميات،

- قسم مخبر تحاليل علم الطفيليات،

- قسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية.

ج- الوحدات الطبية:

- وحدة التصرف في الدم، وتلحق بقسم مخبر تحاليل أمراض الدّم،

- وحدة الحروق البليغة، وتلحق بقسم الإنعاش،

- وحدة زرع الأعضاء، وتلحق بقسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،

- وحدة بنك الأنسجة، وتلحق بقسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،

- وحدة أخذ العينات البيولوجيّة وتلحق بقسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،

- الوحدة المتنقلة للاستعجالي والإنعاش، وتلحق بقسم الطب الاستعجالي،

- الوحدة الطبية في جراحة الأورام الخبيثة وسرطان الثدي، وتلحق بقسم أمراض النساء والتوليد،

- وحدة التكوين والمحاكاة الطبية،

- وحدة تصفية الدم وإنعاش الدورة الدموية،

- منظومة الطب العملياتي.

3- الأقطاب الطبية:

- قطب الجراحة،

- قطب جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،

- قطب أمراض القلب والرئة،

- قطب أمراض الرأس والرقبة،

- قطب التخدير والإنعاش والطب الإستعجالي،

- قطب الإختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي،

- قطب التشخيص وعلاج الأورام،

- قطب الأم والطفل،

- قطب المخابر.

4- قطب الجراحة:

- قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،

- قسم أمراض المعدة والأمعاء،

- قسم جراحة العظام والكلوميات،

- قسم جراحة المسالك البولية،

- قسم المركز الرّئيسي للجراحة.

5- قطب جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء:

- قسم جراحة القلب والصدر،

- قسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،

- قسم الطب الشرعي.

6ـ يشتمل قطب أمراض القلب والرئة :

- قسم أمراض القلب،

- قسم أمراض الرئة والحساسية.

7- قطب أمراض الرأس والرقبة:

- قسم جراحة الأعصاب،

- قسم أمراض الأعصاب،

- قسم الطب النفساني،

- قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،

- قسم جراحة الرأب والترميم والتجميل،

- قسم أمراض العيون،

- قسم طب وجراحة الأسنان.

8- قطب التخدير والإنعاش والطب الاستعجالي:

- قسم التخدير،

- قسم الإنعاش،

- قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء،

- قسم الطب الاستعجالي،

- قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط.

9- قطب الاختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي:

- قسم الطب الباطني،

- قسم الأمراض الجرثومية،

- قسم طب المفاصل والعظام،

- قسم أمراض الكلى،

- قسم الغدد الصمّاء والتغذية،

- قسم الأمراض الجلديّة،

- قسم الطبّ الفيزيائي والتأهيل الوظيفي.

10- قطب التشخيص وعلاج الأورام على ما يلي:

- قسم أمراض الدم،

- قسم أمراض السرطان،

- قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية،

- قسم المعالجة بالأشعة،

- قسم الطب النووي.

11- قطب الأم والطفل:

- قسم أمراض النساء والتوليد،

- قسم طب الولدان،

- قسم كشف العقم والمساعدة الطبية للإنجاب،

- قسم طب الأطفال،

- قسم الطب النفساني للأطفال.

12- قطب المخابر:

- قسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،

- قسم مخبر علم البكتريات،

- قسم مخبر علم الفيروسات،

- قسم مخبر تحاليل أمراض الدّم،

- قسم مخبر تحاليل علم الحميات،

- قسم مخبر تحاليل علم الطفيليات.

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