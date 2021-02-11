إحداث خلية للتصرف في المطالب الاستثنائية للتونسيين الراغبين في العودة لتونس

أكّد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية اليوم الخميس، أن الهدف من إجراءات الحجر الصحي الإجباري المفروضة على العائدين والوافدين من الخارج هو حماية بلادنا من دخول السلالة الجديدة، مضيفا أنه وقع إحداث خلية للتصرف في المطالب الاستثنائية للتونسيين الذين يرغبون في العودة لتونس لأسباب عائلية (وفاة أو مرض أحد الأقارب) أو لمهام إدارية أو تجارية مستعجلة وأكيدة.

وأفاد وزير الصحة فوزي مهدي أنه تبعا لدراسة الوضع الوبائي ومقترحات اللجنة العلمية قررت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مواصلة العمل بالإجراءات التي تم إقرارها يوم 25 جانفي 2021 إلى غاية يوم 7 مارس 2021.

وأعلن فوزي مهدي أنه تم تسجيل بوادر إيجابية نسبية في الوضع الوبائي، داعيا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية محذرا في هذا الخصوص من عواقب التراخي في تطبيق الإجراءات.

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