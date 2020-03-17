إحداث خلية يقظة تتولى رصد ومتابعة المؤسسات الاقتصادية الخاصة

التأمت ظهر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع الأطراف الاجتماعية برئاسة محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في اطار اتخاذ الإجراءات الرامية للتوقي من تداعيات فيروس « كورونا » على مستوى العاملين بمؤسسات القطاع الخاص.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على اتخاذ الإجراءات التالية :

- احداث خلية يقظة ثلاثية التركيبة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى رصد ومتابعة الوضع يوميا في المؤسسات الاقتصادية الخاصة واقتراح التدابير اللازمة بشأنها.

- الحرص على إعادة توزيع توقيت العمل بالمؤسسات الخاصة حسب وضعية كل مؤسسة بما يمكن من تجنب الاكتظاظ في وسائل النقل.

- العمل على استهلاك رصيد العطل السنوية خالصة الأجر.

- تكليف مصالح تفقدية طب الشغل بإجراء معاينات لظروف الصحة بالمؤسسات الخاصة واقتراح التوصيات اللازمة في المجال لضمان سلامة العاملين بهذه المؤسسات.

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