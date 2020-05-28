إحداث صنف جديد من التمويلات الاستثنائية القابلة لإعادة التمويل

أصدر البنك المركزي التونسي منشورا الى البنوك عدد 12 لسنة 2020، مؤرخ في 28 ماي 2020 يتم بمقتضاه السماح للبنوك وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 بمنح المؤسسات والمھنیین تمويلات استثنائية جديدة تخصص حصريا لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبررة بما يمكن من ضمان ديمومة النشاط وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي.

ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه مع احترام الشروط التالية :

-عدم تجاوز مبلغ التمويلات لسقف 25% من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجل خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019

-عدم تجاوز مدة السداد 7 سنوات منها سنتا إمهال.

وسيتم قبول التمويلات الاستثنائية، المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و1 و2 و3 في موفى ديسمبر 2019 ،كمقابل لعمليات إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.

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