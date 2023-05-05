إحداث فريق تونس للتصدير

أعلن الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، بمناسبة مرور خمسين سنة على إحداث المركز، عن إحداث فريق تونس للتصدير، سيعمل على توحيد الجهود من اجل خروج تونس للأسواق العالمية في التظاهرات الدولية المعروفة، وتحت مظلة واحدة وهي مظلة العلم التونسي ومظلة فريق تونس للتصدير.

وأشار بن حسين إلى أنه من خلال توحيد الجهود، يمكن لتونس أن تحقق رؤية واضحة في الأسواق العالمية، وتكون متواجدة فيها بشكل دائم، وأن العمل مستمر على تطوير القطاعات الواعدة، والتي تمتلك إمكانيات تصديرية كبيرة في السنوات المقبلة.

وختم بن حسين حديثه بالإشادة بالمؤسسات التونسية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمسة الماضية، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتطوير القطاعات الواعدة في السنوات المقبلة.

ومن جهتها حثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، خلال كلمتها، على مزيد العمل من أجل تطوير الصادرات ومزيد التموقع في التصدير والاستثمار، مؤكدة على أهمية دعم الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

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