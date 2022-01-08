إحداث لجنة قيادة قطاعية لتطوير استراتيجية التحوّل الرقمي بالتعليم العالي والبحث العلمي

تمّ يوم 06 جانفي 2022، بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحداث لجنة القيادة القطاعية لتطوير استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتكوّن من شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بصفته رئيسا للجنة، وبمشاركة نعمان الفهري وسعيد العايدي وأحمد زرّوق وعدد من أساتذة التعليم العالي ومديرين عامين وإطارات الوزارة وممثّلين عن المجتمع المدني بصفتهم أعضاء.

وقد أكّد بوكثير على ضرورة استثمار التحوّل الرقمي من أجل ملائمة برامج التكوين والشهادات الجامعية مع المتطلّبات المتجدّدة للمحيط الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف اللّجنة إلى وضع خطّة من أجل تعزيز استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات الإدارية المقدّمة للأسرة الجامعية وللمجتمع، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية الخاصة بمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى تطوير القدرات الرقمية للطلبة والمضامين الرقمية في برامج التكوين ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا المجال الاستراتيجي لبلادنا.

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