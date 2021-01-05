إحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح برئاسة الهاشمي الوزير

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، عن إحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح برئاسة الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد باستور تضمّ عديد الوزارات .

كما أعلن الوزير عن إحداث وحدة عملياتية تم تجهيزها بالمعدات وتكليف الإطارات التي ستعمل بها، والعمل على تكوين لجان جهوية بإشراف الولاّة وإحداث مركز جهوي في كل ولاية يعمل كامل أيام الأسبوع ومركز بكل معتمدية يعمل في نهاية الأسبوع (حوالي 300 مركز).

واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات ستعاضد كلّا من وزارتي الدفاع والداخلية والمتطوعين من المجتمع المدني وذلك لتأمين مسالك التلقيح.

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