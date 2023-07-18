إحداث منصّة وخط أخضر لتلقّي تشكيّات السياح التونسيين والأجانب

أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين يوم الإثنين 17 جويلية 2023 بمقر الوزارة، على الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة سير الموسم السياحي الصيفي، وذلك بحضور رئيسة الديوان، والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وإطارات الوزارة والديوان والمندوبين الجهويين للسياحة عبر تقنية التواصل عن بعد.

وتم خلال الاجتماع، استعراض سير نشاط الموسم السياحي الصيفي والوقوف على أهم المؤشرات المسجلة بمختلف جهات الجمهورية والتي تعتبر في مجملها جد إيجابية.

وثمن الوزير المجهودات المبذولة من قبل الجميع، من إدارة ومهنة، داعيا إلى مزيد العمل من أجل توفير كل الظروف لإنجاح الموسم السياحي.

هذا وأذن وزير السياحة بتركيز خلية متابعة صلب الديوان الوطني التونسي للسياحة تعنى بقبول تشكيّات السياح التونسيين والأجانب ومتابعتها عبر إحداث منصة خاصة بهذه التشكيات والمقترحات فضلا عن الاجراء المتخذ بوضع خط أخضر على مستوى الديوان الوطني التونسي للسياحة لتلقّي التشكيات وهو: 80100333.

وللإشارة فقد تولت مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 15 جويلية 2023 القيام بعدد 3885 زيارة تفقد وإحاطة أفضت إلى تسليط العقوبات المستوجبة على المؤسسات المخلة بأكثر من89 قرار (أقصاها الغلق المؤقت لعدد 18مؤسسة سياحية).

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التفقد والرقابة لجودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات السياحية ودعا في ذات السياق إلى مواصلة الجهود الرامية لضمان أفضل الخدمات بالمعابر الحدودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإلى التدخل السريع لدى المصالح المختصة لمعالجة الاشكاليات المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة.

كما أكد على أهمية القيام بمراقبة منظومة استغلال المياه بالمؤسسات السياحية وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول ترشيد استهلاك الماء والطاقة بكافة الوحدات السياحية وذلك عبر تعميم اللافتات، وتخصيص ومضات توعوية للغرض تعرض ضمن البرامج التنشيطية في النزل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بأيام تحسيسية ميدانية بالتنسيق مع الجامعات المهنية والمصالح المختصة.

هذا ودعا وزير السياحة المندوبين الجهويين إلى مزيد القيام بعمليات التفقد لأسطول النقل السياحي ومتابعة ومراقبة تنظيم الرحلات السياحية ومراقبة جودة الخدمات المسداة في هذا الإطار.

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