إحداث نظام خاص لتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في هاتين المنظومتين

أمضى رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » اليوم الخميس، الأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويندرج إحداث هذا النظام الخاص في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

ويهدف النظام المذكور أساسا إلى إدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الدخل غير القار الذين يمارسون نشاطهم دون إيداع التصريح في الوجود في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وذلك خاصة من خلال:

1. تبسيط اجراءات إيداعهم للتصريح في الوجود.

2 . انتفاعهم بالتأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية العمومية.

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