إحداث هيئة مهنية مؤقتة لوضع الإطار القانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، جلسة عمل بحضور ممثلين عن بعض المستشهرين وممثلين عن قنوات تلفزية عمومية وخاصة وجمعياتية.

وتم، خلال هذه الجلسة، الإعلان عن إحداث هيئة مهنية مؤقتة تتكون من أعضاء من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والمستشهرين برئاسة رئيس الهيئة توكل لها المهام التالية:

- إعداد مشروع نظام اساسي خاص بمجمع المصالح الاقتصادية الذي سيتكفل بمهمة تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة،

- وضع مشروع كراس شروط يتم على أساسه إعلان طلب عروض دولي لانتداب شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات تكنولوجية حديثة.

وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، التي تم تنظيمها بالتوازي حضوريا وعن بعد، على إعلان تركيبة هذه الهيئة التحضيرية خلال أسبوع بعد استكمال التنسيق مع بقية المستشهرين والقنوات التلفزية والإذاعية لتحديد أعضائها. وحددت لها مدة 3 أشهر على أقصى تقدير لتنفيذ مهامها.

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