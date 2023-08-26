إحداث 5 نوادي أطفال متنقلة جديدة

قامت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بدعم شبكة نوادي الأطفال المتنقّلة وذلك بإحداث 5 نوادي متنقلّة جديدة بولايات سليانة وجندوبة والمهديّة وتطاوين وأريانة ستنطلق في النّشاط خلال السّنة الجارية ومن المنتظر أن يبلغ عدد الأطفال المستفيدين بأنشطتها 1000 طفل.

ويبلغ عدد نوادي الأطفال المتنقلة حاليّا 28 نادي أطفال متنقّل موزّعة على كامل ولايات الجمهوريّة، انتفع بخدماتها أكثر من 85000 طفل خلال السّنة التّربويّة 2022-2023.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نوادي الأطفال المتنقّلة تضطلع بدور هام في تنشئة الطّفل على التّواصل الفعّال والاندماج الاجتماعي والتّشجيع على ابراز المواهب ورعايتها وتنمية ملكات الخلق والابداع لدى الطّفل والمساهمة في حماية الأطفال ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.

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