إحداث 70 روضة أطفال عموميّة دامجة خلال السنوات الثلاث القادمة

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال ندوة صحفيّة حول مخطّط التنمية 2023-2025، أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد إحداث 70 روضة أطفال عموميّة دامجة إعمالا لمبدأ التمييز الإيجابي لتقليص الفجوة بين المناطق وتوجيه الإحداثات الجديدة لرياض الأطفال العموميّة نحو المناطق الداخليّة وذات أولويّة التدخل موزّعين بين 25 روضة عموميّة سنة 2023 و23 سنة 2024 و22 سنة 2025، بعد إحداث 30 روضة مماثلة سنة 2022، وتمتيع 20 ألف طفل بالتربية ما قبل المدرسيّة في برنامج تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند برياض الأطفال العموميّة والخاصّة سنة 2023 و30 ألف سنة 2024 و40 ألف طفل سنة 2025 بعد أن تمّ إلى حدود 2022 تمتيع 15 ألف طفل.

وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ الوزارة ستواصل إعادة إحياء رياض الأطفال البلديّة من خلال تهيئة وتجهيز 11 مؤسسة باعتمادات تفوق 1 مليون دينار بعد أن تمّ إلى حدود سنة 2022 صيانة وتجهيز 6 مؤسسات باعتمادات ماليّة تقدّر بـ 480 ألف دينار، إلى جانب دمج 300 طفل ذوي طيف التوحّد ضمن مؤسسات الطفولة المبّكرة والخاصّة سنة 2022 وتمكينهم من التكيّف إيجابيّا مع محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على تحقيق توازنهم، وسيتمّ مضاعفة عدد المستفيدين من هذا البرنامج الأول من نوعه في تونس حيث من المنتظر أن يبلغ عدد الأطفال المستفيدين 600 طفلا سنة 2023 و 800 طفل سنة 2024 و1000 طفل سنة 2025.

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