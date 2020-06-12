إحداها محلية: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 11 جوان 2020، تمّ إجراء 1063 تحليلا مخبريا من بينها 06 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 57273.

وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية، من بينها 06 حالات إصابة جديدة: 01 حالة إصابة محلية (مصدر العدوى : حالة مؤكدة سابقا وغير مقيمة بمركز إيواء وجوبي) و05 حالات إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلائهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و02 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1093 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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