إحداها محلية: 9 إصابات جديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 25 جويلية 2020، تمّ إجراء 530 تحليلا مخبريا من بينها 27 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 89848.

وقد تم تسجيل 22 تحليلا إيجابيا من بينهم 09 حالات إصابة جديدة: 01 حالة إصابة محلية و08 حالات إصابة وافدة و13 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1452 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1142 حالة شفاء و50 حالة وفاة و602 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 07 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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