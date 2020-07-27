إحداها محلية: 3 إصابات جديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 26 جويلية 2020، تمّ إجراء 327 تحليلا مخبريا من بينها 51 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 90175.

وقد تم تسجيل 12 تحليلا إيجابيا من بينهم 03 حالات إصابة جديدة: 01 حالة إصابة محلية و02 حالات إصابة وافدة و09 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1455 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1157 حالة شفاء و50 حالة وفاة و248 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 07 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

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