إحياء ذكرى شهداء مدينة المنستير

أشرف والي المنستير المنذر بن سيك علي بحضور المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية و رئيس بلدية المنستير على موكب رسمي تم خلاله وضع باقة من الزهور على أضرحة شهداء 1953 بالمنستير و تلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الزكية اعترافا لهم و لعائلاتهم و لمدينة المنستير التي قدمت شهداء أبرارا فداء للوطن اثناء مقاومة المستعمر الفرنسي الغاشم و ذلك بحضور ثلة من الإطارات الجهوية الإدارية و الأمنية و ثلة من المقاومين و المناضلين و ممثلي مكونات المجتمع المدني.

كما تولى الوالي وضع باقة من الزهور على ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بروضة آل بورقيبة و تلى فاتحة الكتاب على روحه الزكية اعتراف له بالجميل لما قدمه لهذا الوطن من تضحيات و نضال و مقاومة للمستعمر الفرنسي من أجل استقلال تونس، فضلا عن كونه أول رئيس للجمهورية و باني تونس الحديثة.

و حضر موكب إحياء الذكرى ممثلي عائلات الشهداء حيث ترحم الحضور على أرواح شهداء المنستير الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن على غرار الشهيد سعيد صالح المرشاوي و عبد السلام بن البشير تريمش و مصطفى بن حسين بن جنات و أحمد بن عثمان الغندري الذي أزهق المستعمر الفرنسي الغاشم أرواحهم في 31 اوت 1953 بالمنستير دون محاكمة.

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