إخضاع تلاميذ الباكالوريا بهذه الولايات إلى تقصّ صحّي

أعلنت وزارتا الصحة والتربية في بلاغ مشترك لهما اليوم الاثنين، لكافة التلاميذ والاطار التربوي المعني بالعودة الدراسية والقاطنين بولايات غير الولايات التي يدرسون أو يعملون بها والتي تعتبر ولايات ذات خطورة كبرى أو متوسطة لانتقال فيروس كورونا وهي ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وسوسة وقفصة وقبلي وتطاوين ومدنين، إلى الخضوع إلى تقصي صحي واتّخاذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء .

وطالبت الوزارتان التلاميذ والاطار التربوي المعني بالعودة الدراسية إلى التوجّه إلى المراكز الجهوية للتكوين وتطوير الكفاءات بالمندوبيات الجهوية للتربية بالولايات التي يتواجدون بها حاليا وذلك حسب الرزنامة التالية:

الاطار التربوي: يوم الثلاثاء 26 ماي 2020

التلاميذ: يوم الاربعاء 27 ماي 2020

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى ولاية تونس سيكون التقصي بالمركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بباب الخضراء.

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